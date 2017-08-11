Продажу активов «Cricova» проверят в Генпрокуратуре

Данные о нарушениях уже были высланы Генеральной прокуратуре для рассмотрения, согласно компетенциям, относительно законности продажи долгосрочных активов (11 единиц), предоставления права собственности на торговую марку Cricova одному физическому лицу с территории другой страны, строительства ресторана в подземном городе комбинатом по производству вин Cricova АО, а также займа, предоставленного одному экономическому агенту центром бизнеса и туризма Cricova-Vin АО.