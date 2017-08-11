Новосибирские власти не смогли воспрепятствовать строительству на окраине Заельцовского бора
Там появится коттеджный поселок.
Там появится коттеджный поселок.
У властей Новосибирска нет правовых оснований для прекращения строительства коттеджей на окраине Заельцовского бора. Это признал сегодня мэр Анатолий Локоть.
В 2016 году на территории площадью более 8 га, ограниченной ул. Обские зори и 91-й перекат, началась подготовка строительной площадки. Были вырублены десятки деревьев, в лесу начали устанавливать забор.
Тогда Анатолий Локоть называл ситуацию с вырубкой деревьев ненормальной и неприятной. Проект вызвал возмущение общественности.
«Мною отдано распоряжение департаменту строительства разобраться. И никаких разрешений на строительство мы не намерены давать, поскольку этот участок, когда он продавался, то продавался для целей оздоровительного отдыха детей. Как пионерлагерь», — заявлял мэр Новосибирска в сентябре 2016 года.
Как выяснилось, участок в 2010 году выкупило ООО ЯУС. При этом, в документах значилось, что территория предназначена для эксплуатации детского лагеря. Позднее участок был раздроблен на небольшие наделы по 10−15 соток и перепродан ООО «Сосны».
«В 2010 году там появляется собственник этого участка. Как это произошло? Кто там давал разрешение? На каких условиях? … Они говорят: “Мы правообладатели вполне на законных основаниях, получили все документы”. В этом заключается трудность работы в строительном секторе, потому что срабатывают механизмы, которые были заведены, запущены несколько лет назад», — пояснил сегодня Анатолий Локоть.