Новосибирские власти не смогли воспрепятствовать строительству на окраине Заельцовского бора

У властей Новосибирска нет правовых оснований для прекращения строительства коттеджей на окраине Заельцовского бора. Это признал сегодня мэр Анатолий Локоть.

В 2016 году на территории площадью более 8 га, ограниченной ул. Обские зори и 91-й перекат, началась подготовка строительной площадки. Были вырублены десятки деревьев, в лесу начали устанавливать забор.

Тогда Анатолий Локоть называл ситуацию с вырубкой деревьев ненормальной и неприятной. Проект вызвал возмущение общественности.

«Мною отдано распоряжение департаменту строительства разобраться. И никаких разрешений на строительство мы не намерены давать, поскольку этот участок, когда он продавался, то продавался для целей оздоровительного отдыха детей. Как пионерлагерь», — заявлял мэр Новосибирска в сентябре 2016 года.

Как выяснилось, участок в 2010 году выкупило ООО ЯУС. При этом, в документах значилось, что территория предназначена для эксплуатации детского лагеря. Позднее участок был раздроблен на небольшие наделы по 10−15 соток и перепродан ООО «Сосны».