Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 15 государствах — как входящих в ЕС, так и за его пределами. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«В общей сложности проблемные яйца обнаружены в 15 государствах. В четырех странах — Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции — блокированы птицефермы, использовавшие это вещество. Продукцию этих ферм уже получили Швеция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг», — сказала она.