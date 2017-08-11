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13:55 (мск), источник: ТАСС

Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами

На территории четырех стран блокированы птицефермы, которые использовали вещество.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 15 государствах — как входящих в ЕС, так и за его пределами. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«В общей сложности проблемные яйца обнаружены в 15 государствах. В четырех странах — Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции — блокированы птицефермы, использовавшие это вещество. Продукцию этих ферм уже получили Швеция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг», — сказала она.

В Европе спешно изымают тонны яиц, отравленных фипронилом
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
курсант ДОМРАЧЕВ
это з а д н е п р и в о д н ы е от злости яйца отравили!
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