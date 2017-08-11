Иск о признании банкротом руководителя нижегородского РУМО Андрея Горшкова поступил в суд

Истцом выступает Игорь Александрович Лашманов. В картотеке указано, что задолженность составляет более 50 млн рублей. Иск поступил 4 августа 2017 года, его рассмотрение назначено на 3 октября.

Как пояснил НИА «Нижний Новгород» Андрей Горшков, иск подан в отношении него как физического лица и связан с задолженностью по договору за выкуп права требования в процессе банкротства. «Как правило, я рассчитываюсь в рассрочку, а тут кредитор не пожелал ждать», — отметил он и добавил, что намерен выйти с истцом на мировое соглашение.