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13:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Иск о признании банкротом руководителя нижегородского РУМО Андрея Горшкова поступил в суд

Иск о признании банкротом руководителя нижегородского ОАО «РУМО», депутата Думы Арзамаса Нижегородской области Андрея Горшкова поступил в суд. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Истцом выступает Игорь Александрович Лашманов. В картотеке указано, что задолженность составляет более 50 млн рублей. Иск поступил 4 августа 2017 года, его рассмотрение назначено на 3 октября.

Как пояснил НИА «Нижний Новгород» Андрей Горшков, иск подан в отношении него как физического лица и связан с задолженностью по договору за выкуп права требования в процессе банкротства. «Как правило, я рассчитываюсь в рассрочку, а тут кредитор не пожелал ждать», — отметил он и добавил, что намерен выйти с истцом на мировое соглашение.

Напомним также, что Андрей Горшков оспаривает в суде отказ УФНС зарегистрировать его в качестве директора РУМО. Он был назначен новым гендиректором завода 29 мая 2017 года.

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