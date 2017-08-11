«Уральские авиалинии» перевезли более 4 миллионов пассажиров
С начала 2017 года.
С начала 2017 года.
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За 7 месяцев самолеты авиаперевозчика выполнили 30 082 рейса (+15%). Из них 18 174 — по России, 11 908 — за рубеж. Пассажирооборот составил 10 113,69 миллиона пассажирокилометров (+24%).
В июле авиакомпания совершила 5904 рейса (+17%) и перевезла 943 343 пассажира (+18%).
«Уральские авиалинии» входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» насчитывает 42 самолета европейского концерна Airbus.