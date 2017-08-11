Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Съемки «Пусть говорят» не смогли начать
Полицейские попались на аферах с квартирами
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Ильясову за запрет ездить в РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Нижнем Новгороде

Прокуратура потребовала от районных чиновников в Нижнем Новгороде снести все расселённые аварийные дома.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, всего в областном центре насчитывается свыше 400 аварийных жилых домов, подлежащих расселению и последующему сносу.

Кроме того, начиная с 2013-го года в разных районах города необходимо было ликвидировать ещё порядка 100 строений, однако этого до сих пор не сделано. По данным прокуратуры, указанные дома представляют угрозу обрушения. С требованием снести аварийные строения, в суды от имени прокуратуры направлены иски к администрациям районов Нижнего Новгорода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь