Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Нижнем Новгороде

Кроме того, начиная с 2013-го года в разных районах города необходимо было ликвидировать ещё порядка 100 строений, однако этого до сих пор не сделано. По данным прокуратуры, указанные дома представляют угрозу обрушения. С требованием снести аварийные строения, в суды от имени прокуратуры направлены иски к администрациям районов Нижнего Новгорода.