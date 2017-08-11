Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Нижнем Новгороде
Прокуратура потребовала от районных чиновников в Нижнем Новгороде снести все расселённые аварийные дома.
Прокуратура потребовала от районных чиновников в Нижнем Новгороде снести все расселённые аварийные дома.
Как говорится в сообщении надзорного ведомства, всего в областном центре насчитывается свыше 400 аварийных жилых домов, подлежащих расселению и последующему сносу.
Кроме того, начиная с 2013-го года в разных районах города необходимо было ликвидировать ещё порядка 100 строений, однако этого до сих пор не сделано. По данным прокуратуры, указанные дома представляют угрозу обрушения. С требованием снести аварийные строения, в суды от имени прокуратуры направлены иски к администрациям районов Нижнего Новгорода.