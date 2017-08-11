Вторую очередь «Титановой долины» ограничили по высоте

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области началась подготовка документов по планировке территории для второй очереди ОЭЗ «Титановая долина». Соответствующий приказ выпустило региональное министерство строительства, передает «Уралинформбюро».

Вторая очередь «Титановой долины» займет до 96 гектаров неработающего аэропорта Уктус на юге Екатеринбурга. С севера она будет граничить с поселком Большой Исток, с востока — с подъездом к аэропорту Уктус, с юга — с подъездом к поселку Кольцово, а с запада — рядом садовых товариществ. Инженерные сети будут возводиться также в Сысертском и Арамильском городских округах.

Большую часть территории (почти 74%) займут производственные площадки.

Якорным резидентом станет Уральский завод гражданской авиации, где готовятся выпускать самолеты L-410. В дальнейшем во второй очереди «Титановой долины» будет сформирован и авиаремонтный кластер. Проект обеспечит работой более 1 200 человек.