В Челябинске завершен первый этап по проекту рекультивации городской свалки

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, изыскательные работы были проведены с целью получения достоверных сведений о размере и состоянии свалки, о геологическом строении участка земли, находящегося под свалкой, о процессах происходящих внутри тела свалки. Отчет компании «ДонПроект» включает в себя четыре раздела: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания.

Администрация Челябинска, в свою очередь, подготовила заявку и направила данные изыскательских работ на экспертизу в Москву. «Специалистами ФАУ “Главгосэкспертиза России” из Москвы будет оцениваться полнота представленных данных, — прокомментировал начальник управления отходами и экологической безопасности города Челябинска Дмитрий Никишин. — При получении положительного заключения госэкспертизы администрация города приступит ко второму этапу — непосредственной разработке проекта рекультивации свалки. А данные полученные в ходе изысканий, станут основополагающими ориентирами в создании проекта».

Разработкой проекта рекультивации свалки займется компания, которая будет определена до конца текущего года по итогам проведения конкурса.