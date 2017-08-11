В Воронеже праздничный салют на День города обойдется бюджету в 2,7 млн рублей

В пятницу, 11 августа 2017 года, стала известна сумма, в которую обойдется любимый горожанами праздничный салют в День города. Власти начали искать подрядчика, который устроит в сентябре 2017-го грандиозный фейерверк.

Когда прогремит салют на День города — 2017? Ответ на этот вопрос уже известен. Это произойдет в 21:00 16 сентября 2017 года. Запускать салют будут с косы у Чернавского моста и с дамбы. Радовать горожан салют будет аж 13 минут. Для этого используют более 2 тысячи изделий для создания фейерверка.