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16:03 (мск), источник: ТАСС

Китай запустил новый авиамаршрут доставки грузов из Ханчжоу в Новосибирск

Ранее грузовые перевозки в Россию из Ханчжоу осуществлялись железнодорожным или автомобильным транспортом.

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Первый грузовой самолет с китайскими товарами вылетел из города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) в Новосибирск. Таким образом, как пишет электронная версия газеты «Ханчжоу жибао», открылся новый воздушный маршрут для грузовых перевозок из Китая в Россию.

Авиаперевозки будут осуществляться три раза в неделю.

Оператором проекта выступает компания China Postal Express and Logistics, перевозки на самолетах Ту-204С выполняет российская грузовая авиакомпания, специализирующаяся на экспресс-доставке грузов и почты, «Авиастар-ТУ».

Ранее грузовые перевозки в Россию из Ханчжоу осуществлялись железнодорожным или автомобильным транспортом. Новый воздушный маршрут позволит сократить время доставки грузов с 15 до 7−8 дней.

На борту вылетевшего из Ханчжоу в Новосибирск самолета находится 28,5 т различных товаров, в основном, одежда, обувь и головные уборы.

В 2016 г. из провинции Чжэцзян в Россию, согласно данным почтовой службы, было отправлено 10 млн посылок с китайскими товарами, что на 92,78% превысило показатель 2015 г.

«Почта России» и «Авиастар-ТУ» в Китае

«Почта России» в марте 2017 г. открыла регулярные авиарейсы на собственных магистральных самолетах Ту-204С из городов Женьчжоу и Харбина в Новосибирск. Самолеты выполняют рейсы для перевозки почты и грузов 2−3 раза в неделю. Эксплуатацию двух самолетов «Почты России» осуществляет авиакомпания-грузоперевозчик «Авиастар-ТУ».

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