Россельхознадзор прокомментировал отравление яиц инсектицидом в ЕС

«Пищевые яйца из Евросоюза не имеют доступа на российский рынок. Причиной тому является отсутствие аккредитованных предприятий для поставок в Россию», — говорится в сообщении службы.

«Есть доля вероятности, что такие яйца могут поступать в нашу страну через страны ЕАЭС, но в своей работе на административных границах с Казахстаном и Белоруссией мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались», — отметил Россельхознадзор.