Россельхознадзор прокомментировал отравление яиц инсектицидом в ЕС
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Россия не закупает яйца в странах Евросоюза, но есть вероятность их завоза через страны ЕАЭС, сообщает Россельхознадзор.
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Россия не закупает яйца в странах Евросоюза, но есть вероятность их завоза через страны ЕАЭС, сообщает Россельхознадзор.
«Пищевые яйца из Евросоюза не имеют доступа на российский рынок. Причиной тому является отсутствие аккредитованных предприятий для поставок в Россию», — говорится в сообщении службы.
«Есть доля вероятности, что такие яйца могут поступать в нашу страну через страны ЕАЭС, но в своей работе на административных границах с Казахстаном и Белоруссией мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались», — отметил Россельхознадзор.
В настоящее время в 12 странах ЕС выявлены зараженные фипронилом (инсектицид) куриные яйца. Как сообщалось, Еврокомиссия планирует