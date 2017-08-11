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14:43 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор прокомментировал отравление яиц инсектицидом в ЕС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Россия не закупает яйца в странах Евросоюза, но есть вероятность их завоза через страны ЕАЭС, сообщает Россельхознадзор.

Источник: Reuters

«Пищевые яйца из Евросоюза не имеют доступа на российский рынок. Причиной тому является отсутствие аккредитованных предприятий для поставок в Россию», — говорится в сообщении службы.

«Есть доля вероятности, что такие яйца могут поступать в нашу страну через страны ЕАЭС, но в своей работе на административных границах с Казахстаном и Белоруссией мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались», — отметил Россельхознадзор.

В настоящее время в 12 странах ЕС выявлены зараженные фипронилом (инсектицид) куриные яйца. Как сообщалось, Еврокомиссия планирует из-за этого созвать кризисное совещание.

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