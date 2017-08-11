Врачи, учителя и финансисты смогут найти работу в Уфе

В числе предлагаемых вакансий — врачи и медсестры различной квалификации, администратор, агент по страхованию, менеджер, повар, санитар, бухгалтер, инструктор по лечебной физкультуре, педагог, слесарь-сантехник и электромонтер.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.