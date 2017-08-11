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16:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ИркАЗ отгрузил первые 20 тонн алюминиевой катанки из сплавов

Новое производство позволит увеличить долю отечественных производителей на данном рынке.

Иркутский алюминиевый завод отгрузил первую партию объемом 20 тонн алюминиевой катанки из сплавов. Новое производство позволит увеличить долю отечественных производителей на этом рынке и снизит зависимость от зарубежных поставщиков. ИркАЗ выполнил первый заказ на производство катанки из сплавов 3000-й и 4000-й серий. Готовая партия направлена на один из заводов в Московской области, который специализируется на производстве сварочной проволоки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИркАЗа.

Проволока для сварки алюминиевых профилей и конструкций широко востребована в России, но производится, главным образом, из импортной катанки.

Возможность производства нового сорта катанки толщиной 9,5 мм появилась на заводе после введения в эксплуатацию установки совмещенного литья, прессования и прокатки.

«Новое производство на ИркАЗе станет еще одним шагом в сторону импортозамещения. Сегодня мы доказываем, что продукция РУСАЛа не уступает в качестве европейским и американским аналогам. При этом ее стоимость значительно ниже», — отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Возможность производства нового сорта катанки толщиной 9,5 мм появилась на заводе после введения в эксплуатацию установки совмещенного литья, прессования и прокатки. Запуск этого оборудования, не имеющего аналогов в мире, стал результатом совместного проекта литейщиков ИркАЗа и специалистов РУСАЛ ИТЦ.

Установка позволяет получать различные виды катанки из алюминия и его сплавов на одном производственном комплексе. В ближайшее время завод сможет производить катанку из сплавов 1000-й, 2000-й, 6000-й и 8000-й серий, также востребованную местными и зарубежными компаниями, пояснил директор по литейному производству ИркАЗа Александр Стрелов.

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