Очереди из фур на границе собрались из-за поломки на литовской стороне

По данным ведомства, очередь начала собираться в час ночи в пятницу. «На данный момент литовская сторона работает над устранением неполадок. Просим учесть данную информацию при планировании грузовых перевозок», — отметили в пресс-службе калининградской таможни.

Напомним, на КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.