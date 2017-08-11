Очереди из фур на границе собрались из-за поломки на литовской стороне
Длинные очереди из авто в МАПП «Чернышевское» образовались в пятницу
Длинные очереди из авто в МАПП «Чернышевское» образовались в пятницу
По данным ведомства, очередь начала собираться в час ночи в пятницу. «На данный момент литовская сторона работает над устранением неполадок. Просим учесть данную информацию при планировании грузовых перевозок», — отметили в
Напомним, на КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.