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15:26 (мск), источник: Новый Калининград

Очереди из фур на границе собрались из-за поломки на литовской стороне

Длинные очереди из авто в МАПП «Чернышевское» образовались в пятницу из-за поломки программного обеспечения на литовской стороне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе областной таможни.

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, очередь начала собираться в час ночи в пятницу. «На данный момент литовская сторона работает над устранением неполадок. Просим учесть данную информацию при планировании грузовых перевозок», — отметили в пресс-службе калининградской таможни.

Напомним, на КПП в Кибартай пропуска в Калининградскую область по состоянию на 11:00 мск ожидали 110 грузовиков. По прогнозу ведомства, на пересечение границы их водителям потребуется до 18 часов.

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