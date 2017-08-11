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15:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Александр Якунин покинул пост гендиректора воронежского концерна «Созвездие»

Временным гендиректором воронежского концерна «Созвездие» стал Алексей Бочаров, сообщила пресс-служба предприятия в пятницу, 11 августа. Ранее Бочаров возглавлял АО «НПО «Ангстрем».

Источник: Вести - Воронеж

По данным «Вести-Воронеж», «Ангстрем» — ведущий российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров.

Алексей Бочаров занял место Александра Якунина, который руководил «Созвездием» с февраля 2017 года. Покинул ли Якунин пост по собственному желанию или его отстранили — неизвестно. На этот вопрос корреспонденту «Вести-Воронеж» не смогли ответить ни в концерне «Созвездие», ни в госкорпорации «Ростех», которая и проводила кадровые перестановки.

— Алексей Бочаров хорошо знаком с отраслевой спецификой предприятий Госкорпорации, обладает серьезным опытом управления производством в высокотехнологичном секторе, — отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.

Концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России.

Алексея Бочарова утвердят в должности гендиректора на внеочередном собрании акционеров, которое пройдёт 11 сентября.

Алексей Бочаров окончил Рязанский государственный радиотехнический университет, в 2006 году прошел обучение по программе Executive MBA в Высшей школе экономики. В разные годы возглавлял завод «Арсенал», работал заместителем генерального директора «НИИ телевидения» (входит в холдинг Росэлектроника). С 2014 года работал в группе компаний «Ангстрем», в том числе на должности генерального директора.

Концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в 10 регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в России. До недавнего времени концерн входил в Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК), в составе которой в 2017 году интегрирован в объединенный холдинг «Росэлектроника» в процессе стратегических изменений структуры электронного кластера Госкорпорации Ростех. В рамках обновленной стратегии холдинга «Росэлектроника» на базе воронежского концерна «Созвездие» будет сформирован отраслевой дивизион «Средства связи».

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