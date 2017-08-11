Сельские поселения Прикамья обеспечены газом на 27%

Источник: РИА "Новости"

«Необходимая валовая выручка “Газпром газораспределение Север” в Тюмени составляет около 1,8 млрд руб. При этом компания обслуживает не меньше сетей, чем газораспределительная компания Перми», — отмечает Дмитрий Махонин.

По данным ПАО «Газпром» по уровню газификации в России за 2016 год, доступность газа в Пермском крае, по сравнению с другими регионами ПФО, находится на низком уровне (68,2%).

Города региона обеспечены газоснабжением на 82,7%, сельские поселения на — 26,6%.

«Газопроводные сети прокладываются по высоким расценкам. Зачастую потребитель из-за завышенного тарифа на подключение попросту не находит денежных средств. После чего газопроводы остаются не загруженными, и объект, который не приносит прибыль, тем самым способствует повышению тарифа на газ для населения», — поясняет Дмитрий Махонин.

ФАС России совместно с правительством Пермского края прорабатывает вопрос о корректировке сумм тарифной выручки на газификацию.

Договорённости должны быть закреплены в соглашении между ФАС России, правительством Пермского края и ПАО «Газпром». Корректировка законодательства заключается в принципе «единого окна». Программа направлена на сокращение сроков подключения потребителя к газовым сетям, пересмотр методики тарифного регулирования, на создание веб-сайта для подачи заявок на подключение. Основные пункты плана внесены в постановление правительства РФ от 2 августа 2017 года № 924 «О внесении изменений в правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».