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17:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане временно закроют участок дороги Казань — Зеленодольск

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Татарстане до конца сентября закроют участок трассы Казань — Зеленодольск в связи с тем, что на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 «Волга» на участке км 114+340 — км 126+298 проводятся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Производство работ связано с необходимостью частичного перекрытия проезжей части, что неизбежно приводит к затруднениям в движении транзитного транспорта», — отметили в пресс-службе организации.

Автомобилистов попросили соблюдать требования временных дорожных знаков. Согласно календарному графику работы будут завершены к концу сентября.

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