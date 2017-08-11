В Татарстане временно закроют участок дороги Казань — Зеленодольск

(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Татарстане до конца сентября закроют участок трассы Казань — Зеленодольск в связи с тем, что на автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 «Волга» на участке км 114+340 — км 126+298 проводятся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».