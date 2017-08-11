В Татарстане временно закроют участок дороги Казань — Зеленодольск
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Татарстане до конца сентября закроют участок трассы Казань — Зеленодольск в связи с тем, что на автомобильной дороге А-295
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). В Татарстане до конца сентября закроют участок трассы Казань — Зеленодольск в связи с тем, что на автомобильной дороге А-295
«Производство работ связано с необходимостью частичного перекрытия проезжей части, что неизбежно приводит к затруднениям в движении транзитного транспорта», — отметили в
Автомобилистов попросили соблюдать требования временных дорожных знаков. Согласно календарному графику работы будут завершены к концу сентября.