Парк электротранспорта Казани пополнился новым трехсекционным трамваем
(Город Казань KZN.RU, 11 августа). В трамвайное депо Казани поступил новый трехсекционный трамвай.
(Город Казань KZN.RU, 11 августа). В трамвайное депо Казани поступил новый трехсекционный трамвай.
В этом году ожидается поступление еще двух трехсекционных трамваев и 7 односекционных вагонов, а также 15 троллейбусов, сообщили в Комитете по транспорту.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров за последние 4 года для города приобретено 62 трамвая, из них 20 трехсекционных поездов, и 97 троллейбусов.