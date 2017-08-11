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15:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Парк электротранспорта Казани пополнился новым трехсекционным трамваем

(Город Казань KZN.RU, 11 августа). В трамвайное депо Казани поступил новый трехсекционный трамвай.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этом году ожидается поступление еще двух трехсекционных трамваев и 7 односекционных вагонов, а также 15 троллейбусов, сообщили в Комитете по транспорту.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров за последние 4 года для города приобретено 62 трамвая, из них 20 трехсекционных поездов, и 97 троллейбусов.

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