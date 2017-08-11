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15:51 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде начался демонтаж пострадавшего от взрыва газа дома

11 августа в Волгограде начался демонтаж разрушенного взрывом дома на Университетском проспекте.

Для максимальной безопасности на 30 метров перенесли забор. Задействовано 35 рабочих и 10 единиц техники. Специалисты уже собрали крупногабаритный мусор и вывезли на спецполигон. Завершить работы подрядчик планирует к середине октября. Площадку полностью освободят и подготовят к работам по благоустройству. На месте взорвавшегося дома появится сквер.

ЧП произошло 16 мая. Во время несанкционированной врезки водопровода рабочие задели газовую трубу, прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали четыре человека.

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