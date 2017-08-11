В Волгограде начался демонтаж пострадавшего от взрыва газа дома

Для максимальной безопасности на 30 метров перенесли забор. Задействовано 35 рабочих и 10 единиц техники. Специалисты уже собрали крупногабаритный мусор и вывезли на спецполигон. Завершить работы подрядчик планирует к середине октября. Площадку полностью освободят и подготовят к работам по благоустройству. На месте взорвавшегося дома появится сквер.