В Волгограде начался демонтаж пострадавшего от взрыва газа дома
11 августа в Волгограде начался демонтаж разрушенного взрывом дома на Университетском проспекте.
11 августа в Волгограде начался демонтаж разрушенного взрывом дома на Университетском проспекте.
Для максимальной безопасности на 30 метров перенесли забор. Задействовано 35 рабочих и 10 единиц техники. Специалисты уже собрали крупногабаритный мусор и вывезли на спецполигон. Завершить работы подрядчик планирует к середине октября. Площадку полностью освободят и подготовят к работам по благоустройству. На месте взорвавшегося дома появится сквер.
ЧП произошло 16 мая. Во время несанкционированной врезки водопровода рабочие задели газовую трубу, прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали четыре человека.