В Петербурге банкротят единственного междугороднего госперевозчика
Петербургский «Пассажиравтотранс» инициировал банкротства своей 100-процентной «дочки» — ООО «АП-1» — единственного государственного междугороднего перевозчика.
Петербургский «Пассажиравтотранс» инициировал банкротства своей 100-процентной «дочки» — ООО «АП-1» — единственного государственного междугороднего перевозчика.
Как «Пассажиравтотранс» сообщил «Фонтанке» 11 августа, причиной обращения стала задолженность в 9,6 млн рублей. Иск о банкротстве был зарегистрирован Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти три дня назад.
Задолженность образовалась в связи с неисполнением ООО “АП-1” условий заключенных с нашим предприятием договоров. В связи с недостаточностью средств для удовлетворения требований, предприятие обратилось в арбитраж с заявлением о признании компании банкротом и введении процедуры наблюдения.
ООО «АП-1» было создано на базе первого автобусного парка в 2012 году. Как писал профильный блог «Питертранспорт», компания должна была стать основным перевозчиком на междугородних автобусных направлениях в Петербурге. В последнее время компания обслуживала шесть маршрутов на популярных направлениях: на Винницы, Чагоду, Смоленск, Новгород, Тихвин, Подпорожье.
ООО “АП-1” приостановило обслуживание своих междугородных маршрутов еще в апреле 2017 года, что не отразилось на транспортном обслуживании населения, так как рейсы по данным маршрутам выполняют другие транспортные компании.
Игроки рынка отметили, что теперь крупнейшим междугородним перевозчиком стало ООО «СКС-Авто», у которой два десятка автобусов и 12 направлений.