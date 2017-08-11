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16:28 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге банкротят единственного междугороднего госперевозчика

Петербургский «Пассажиравтотранс» инициировал банкротства своей 100-процентной «дочки» — ООО «АП-1» — единственного государственного междугороднего перевозчика.

Как «Пассажиравтотранс» сообщил «Фонтанке» 11 августа, причиной обращения стала задолженность в 9,6 млн рублей. Иск о банкротстве был зарегистрирован Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти три дня назад.

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Задолженность образовалась в связи с неисполнением ООО “АП-1” условий заключенных с нашим предприятием договоров. В связи с недостаточностью средств для удовлетворения требований, предприятие обратилось в арбитраж с заявлением о признании компании банкротом и введении процедуры наблюдения.
Татьяна Клепикова
Пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ООО «АП-1» было создано на базе первого автобусного парка в 2012 году. Как писал профильный блог «Питертранспорт», компания должна была стать основным перевозчиком на междугородних автобусных направлениях в Петербурге. В последнее время компания обслуживала шесть маршрутов на популярных направлениях: на Винницы, Чагоду, Смоленск, Новгород, Тихвин, Подпорожье.

ООО “АП-1” приостановило обслуживание своих междугородных маршрутов еще в апреле 2017 года, что не отразилось на транспортном обслуживании населения, так как рейсы по данным маршрутам выполняют другие транспортные компании.
Татьяна Клепикова
Пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Игроки рынка отметили, что теперь крупнейшим междугородним перевозчиком стало ООО «СКС-Авто», у которой два десятка автобусов и 12 направлений.

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