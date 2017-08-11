В Краснодаре перекроют движение по Садовому мосту

Источник: ЮГА.ру

На другой части дороги организуют двустороннее движение. Такая мера связана с ремонтом моста. Там полностью обновят полотно, отремонтируют температурные швы, тротуары и фрагменты конструкций моста.

В начале сентября на Садовом мосту планируют полностью закрыть движение транспорта по обеим проезжим частям. Для замены рельсов ограничат проезд трамваев, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт дорог в краевой столице начался 1 июня. Его планируют завершить к концу октября.