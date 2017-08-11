В Краснодаре перекроют движение по Садовому мосту
В Краснодаре с 15 августа полностью перекроют движение транспорта на проезжей части дороги по улице Садовой от улицы Промышленной в сторону МОПРа.
В Краснодаре с 15 августа полностью перекроют движение транспорта на проезжей части дороги по улице Садовой от улицы Промышленной в сторону МОПРа.
На другой части дороги организуют двустороннее движение. Такая мера связана с ремонтом моста. Там полностью обновят полотно, отремонтируют температурные швы, тротуары и фрагменты конструкций моста.
В начале сентября на Садовом мосту планируют полностью закрыть движение транспорта по обеим проезжим частям. Для замены рельсов ограничат проезд трамваев, передает
Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт дорог в краевой столице начался 1 июня. Его планируют завершить к концу октября.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что нельзя полностью перекрывать движение при ремонте улиц.