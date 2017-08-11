В Волгограде возводят торговые павильоны на улице Новороссийской

Новые торговые объекты объединены единым стилем и отвечают новой концепции развития уличной торговли в Волгограде. В администрации города поясняют, что новая торговая галерея будет сдвинута от газопровода. Старые павильоны располагались над подземным газопроводом, при попытке подключиться к сети они могли взорваться от утечки газа. Также старые павильоны мешали бы провести ремонт газопровода в случае необходимости.