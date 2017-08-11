Названы самые популярные вакансии в Калининградской области

Среди заявленных вакансий преобладают профессии обрабатывающего производства (14,1%); строительства (12,1%); здравоохранения и предоставления социальных услуг (9,4%); транспортировки и хранения (8,7%); оптовой и розничной торговли (8,0%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (6,9%).

«Количество вакансий в банке данных центра занятости с начала года увеличилось почти на 14%, а это более 12,5 тысячи единиц, доля рабочих профессий среди них — 68%», — говорят специалисты.