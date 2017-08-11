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16:46 (мск), источник: АиФ Калининград

Названы самые популярные вакансии в Калининградской области

Названы самые популярные вакансии в Калининградской области, которые доступны в областной службе занятости населения.

Среди заявленных вакансий преобладают профессии обрабатывающего производства (14,1%); строительства (12,1%); здравоохранения и предоставления социальных услуг (9,4%); транспортировки и хранения (8,7%); оптовой и розничной торговли (8,0%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (6,9%).

На данный момент в службе зарегистрировано 4886 граждан.

«Количество вакансий в банке данных центра занятости с начала года увеличилось почти на 14%, а это более 12,5 тысячи единиц, доля рабочих профессий среди них — 68%», — говорят специалисты.

Таким образом, на двух безработных калининградцев приходится пять вакансий.

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