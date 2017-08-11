Источник: Reuters

Безработица в Нижегородской области по данным на 1 августа почти в три раза меньше среднероссийского уровня.

По сведениям областной службы занятости, показатель регистрируемой безработицы в регионе — 0,4%, в то время в ПФО — 0,9%, а в среднем по России -1,1%.

Статус безработного имеют 7,8 тыс. человек. Между тем, количество вакансий в регионе, о которых заявляют работодатели — 34,4 тыс., из них две трети по рабочим специальностям.

В Нижнем Новгороде 2,8 тыс. безработных. Количество вакансий, заявленных работодателями Нижнего Новгорода, составило 16,2 тыс.