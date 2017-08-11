В Татарстане повысятся оклады госслужащих
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). С 1 октября в Татарстане повысятся оклады государственных служащих на 5 процентов.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). С 1 октября в Татарстане повысятся оклады государственных служащих на 5 процентов.
Рустам Минниханов подписал указ об индексации зарплат госслужащих Татарстана в 1,049 раза. Указ опубликован на сайте Президента РТ.
Приказ о повышении зарплаты госслужащим был подписан Президентом РТ 11 августа 2017 года. Также в указе отмечается, что на 5 процентов повысятся зарплаты и у тех, кто не состоит на госслужбе, но осуществляет техническое обеспечение.