В олимпийской зоне Сочи снесут торговые ряды с одеждой и сувенирами
Мэрия Сочи 11 августа потребовала от владельцев торговых рядов в Адлере снести самовольные постройки в течение семи дней.
Мэрия Сочи 11 августа потребовала от владельцев торговых рядов в Адлере снести самовольные постройки в течение семи дней.
Как пояснили в мэрии курорта, магазины одежды и сувениров на улице Просвещения незаконно построили на территории проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года на участке, который имеет особое
Кроме того, несколько магазинов находятся в
«В случае невыполнения снос самовольных построек будет организован администрацией Сочи», — подчеркнули в мэрии.
Как сообщали Юга.ру, на курорте располагается 1 тыс. 116 незаконных объектов, в том числе киоски, павильоны, гаражи и многоэтажные здания.
В июне в Сочи решили снести Музей открытия Олимпийских игр, который находится на территории Олимпийского парка.