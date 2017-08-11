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16:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В олимпийской зоне Сочи снесут торговые ряды с одеждой и сувенирами

Мэрия Сочи 11 августа потребовала от владельцев торговых рядов в Адлере снести самовольные постройки в течение семи дней.

Источник: ЮГА.ру

Как пояснили в мэрии курорта, магазины одежды и сувениров на улице Просвещения незаконно построили на территории проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года на участке, который имеет особое историко-культурное значение.

Кроме того, несколько магазинов находятся в санитарно-защитной зоне и в разрыве вдоль железнодорожной магистрали — на расстоянии 100 м от крайнего полотна дороги.

«В случае невыполнения снос самовольных построек будет организован администрацией Сочи», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщали Юга.ру, на курорте располагается 1 тыс. 116 незаконных объектов, в том числе киоски, павильоны, гаражи и многоэтажные здания.

В июне в Сочи решили снести Музей открытия Олимпийских игр, который находится на территории Олимпийского парка.

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