В олимпийской зоне Сочи снесут торговые ряды с одеждой и сувенирами

Источник: ЮГА.ру

Как пояснили в мэрии курорта, магазины одежды и сувениров на улице Просвещения незаконно построили на территории проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года на участке, который имеет особое историко-культурное значение.

Кроме того, несколько магазинов находятся в санитарно-защитной зоне и в разрыве вдоль железнодорожной магистрали — на расстоянии 100 м от крайнего полотна дороги.

«В случае невыполнения снос самовольных построек будет организован администрацией Сочи», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщали Юга.ру, на курорте располагается 1 тыс. 116 незаконных объектов, в том числе киоски, павильоны, гаражи и многоэтажные здания.