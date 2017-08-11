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22:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Туристов выписывают из Турции

Роспотребнадзор заявил о неблагоприятных для здоровья условиях на курортах.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор, обеспокоенный участившимися случаями заболевания отдыхающих в Турции россиян энтеровирусными инфекциями, заявил о наличии в стране угрозы безопасности для здоровья туристов.

Ростуризм, в свою очередь, сообщает о возможности вернуть деньги путешественникам за ранее выкупленные туры.

В Турции возникла угроза безопасности здоровью туристов, сообщил сегодня Ростуризм со ссылкой на данные анализа материалов, обращения пострадавших и выводы экспертов Роспотребнадзора. Причиной беспокойства чиновников стали участившиеся случаи заражения отдыхающих, в первую очередь детей, энтеровирусной инфекцией. В Ростуризме указывают, что заключение Роспотребнадзора согласовано с МИД, срочная эвакуация туристов не требуется.

Ростуризм обещает, что путешественники, уже купившие турпутевки в Турцию, могут потребовать изменения сроков поездки или возврата средств за выкупленные туры без удержания туроператорами фактически понесенных расходов. В агентстве призывают туроператоров и турагентств информировать клиентов о сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Турция — самое популярное выездное туристическое направление в этом сезоне. Согласно озвученным ранее оценкам туроператоров, на туры в эту страну приходится 30−50% их продаж.

Тем не менее, дискуссия о возможном ограничении продаж туров в Турцию ведется на протяжении всего сезона. Ранее о возможности сворачивания чартерных программ по этому направлению предупреждала Росавиация. Позднее предупреждения были сняты.

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На этой неделе российские власти неоднократно заявляли о возможной вспышке в Турции вируса коксаки. В понедельник стало известно, что Роспотребнадзор направил в органы здравоохранения Турции запрос об эпидемиологической обстановке в стране, местах распространения вируса и принимаемых мерах.

В Tutu.ru указывают, что сервис уже фиксирует рост количества звонков с вопросами о возможной аннуляции или перебронирования выкупленных туров в Турцию. По словам представителя сервиса, до сих пор туроператоры не участвовали в помощи заболевшим туристам и не предупреждали о мерах профилактики вируса.

Александра Мерцалова

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