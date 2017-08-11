Власти выделят 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Правительство РФ в рамках новой программы по поддержке ипотечных заемщиков выделит 2 млрд рублей из Резервного фонда кабинета министров.

Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Вчера вечером я подписал распорядок о выделении из Резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации. Дмитрий Медведев

Об этом премьер-министр заявил на совещании по вопросам развития жилищного строительства.

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По его словам, помощь будет оказываться по ряду критериев, в особых случаях ее выделение будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием исполнительной власти, Госдумы и уполномоченного по правам человека.

«Такой документ есть, я его вчера подписал, прошу всех, кто отвечает за эту работу, его начать исполнять», — сказал Медведев.

Премьер также поручил Агентству по ипотечному жилищному кредитованию представить предложения по дальнейшему развитию ипотеки, включая снижение кредитной ставки.

Он отметил, что «все это завязано на общую финансовую политику, на ситуацию с ключевой ставкой ЦБ».