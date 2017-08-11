«Крымэнерго» из-за жары отменило плановый ремонт и держит «наготове» 175 бригад

Источник: РИА "Новости"

Так, на данный момент полностью отменены плановые ремонтные работы на сетях классом напряжения 220−230 кВ и транзитных ЛЭП 110 кВ. Кроме того в «боевой готовности» находятся аварийные бригады.

«На постоянном дежурстве круглосуточно находятся 38 оперативно-выездных бригад. Помимо этого, готовы к немедленному формированию еще 175 дополнительных бригад и свыше 230 единиц техники для оперативного устранения возможных аварий», — говорится в сообщении.

На предприятии поясняют: крымское электрооборудование не предназначалось для работы при столь высоких температурах.

«Зафиксированная температура на солнце составила до 55 градусов Цельсия, а нагрев оборудования под прямыми лучами солнца превышает и этот показатель. Оборудование, установленное в ГУП РК “Крымэнерго”, не тропического исполнения, и столь значительное длительное превышение допустимых температур негативно сказывается на работе энергообъектов», — сообщили в «Крымэнерго».