«Крымэнерго» из-за жары отменило плановый ремонт и держит «наготове» 175 бригад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости (Крым).
Так, на данный момент полностью отменены плановые ремонтные работы на сетях классом напряжения 220−230 кВ и транзитных ЛЭП 110 кВ. Кроме того в «боевой готовности» находятся аварийные бригады.
«На постоянном дежурстве круглосуточно находятся 38
«Зафиксированная температура на солнце составила до 55 градусов Цельсия, а нагрев оборудования под прямыми лучами солнца превышает и этот показатель. Оборудование, установленное в ГУП РК “Крымэнерго”, не тропического исполнения, и столь значительное длительное превышение допустимых температур негативно сказывается на работе энергообъектов», — сообщили в «Крымэнерго».
По прогнозам синоптиков, «Люцифер» покинет Крым не раньше 14 августа, а до того момента на полуострове сохраняется штормовое предупреждение в связи с аномально высокими температурами.