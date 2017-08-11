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17:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов

Продовольственная инфляция в России может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов, сообщил ЦБ. При этом ранее Минэкономразвития предсказало падение цен на плодоовощную продукцию на 15 процентов. В ЦБ считают, что нужно сохранять текущую монетарную политику ради удержания инфляции. Об этом в пятницу, 11 августа, предупреждает ЦБ.

Источник: РИА "Новости"
В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий.
ЦБ

Неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Центральном регионе и Поволжье, могут снизить урожайность отдельных овощных культур как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах и привести к росту цен в данных областях.

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Тем не менее масштаб сезонного снижения цен превзошел ожидания ЦБ. Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 6,9 процента после 11,6 процента в июне. Инфляция на непродовольственном рынке опустилась до 3,7 процента, стоимость услуг росла на 4,1 процента.

Регулятор отмечает, что для дальнейшего закрепления инфляции вблизи четырех процентов необходимо сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее, 9 августа, Минэкономразвития сообщило, что цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, инфляция в июле замедлилась до 3,9 процента по сравнению с июлем прошлого года.

Лето — отговорка: почему дорожают овощи и фрукты
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23 июля© Ньюстюб
15 комментариевк этой статье
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Комментарии15
Комментарии
15
Юрий Никифоров
Очередное словоблудие.А все опросы говорят,что мы живем лучше всех.
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