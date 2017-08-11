В Волгоградской области самая дешевая продуктовая корзина в ЮФО

В расчете на одного человека она составляет 3635,4 рубля. Такова стоимость минимального набора продуктов питания, состоящего из 33 наименований, в июле. Это самый низкий показатель среди регионов ЮФО. В сравнении с предыдущим месяцем его стоимость упала на 5,7%, однако с декабря 2016 года ее стоимость выросла на 9,1%.