В Волгоградской области самая дешевая продуктовая корзина в ЮФО
Волгоградстат опубликовал сумму стоимости продуктовой корзины в Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
Волгоградстат опубликовал сумму стоимости продуктовой корзины в Волгоградской области, сообщает ВДТВ.
В расчете на одного человека она составляет 3635,4 рубля. Такова стоимость минимального набора продуктов питания, состоящего из 33 наименований, в июле. Это самый низкий показатель среди регионов ЮФО. В сравнении с предыдущим месяцем его стоимость упала на 5,7%, однако с декабря 2016 года ее стоимость выросла на 9,1%.
Самая дорогая продуктовая корзина среди регионов ЮФО — в Севастополе, здесь она составляет 4375,9 рублей.