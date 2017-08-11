Петербургские коммуналки обещают расселить за 13 лет

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные квартиры в Петербурге обещают расселить чуть более чем за десять лет. б этом сообщил глава Жилищного комитета Валерий Шиян в ответ на запрос депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского.

Учитывая, что основной целью реализации программы является улучшение жилищных условий граждан, состоящий на жилищном учете и проживающих в коммунальных квартирах, а также принимая во внимание динамику расселения коммунальных квартир за прошедший период, расселение коммунальных квартир, в которых проживают семьи очередников, возможно в течение 13 лет. Бориса Вишневского Депутат городского Законодательного собрания

Отметим, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 76 тысяч коммунальных квартир, в которых живет около 245 тысяч семей. Из них только 87 тысяч стоят в очереди на улучшение жилищных условий.