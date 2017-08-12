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03:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рыбак опасен так же, как охотник

В Госдуму внесена новая версия правительственного законопроекта «О любительском рыболовстве». Рыбаки, предпочитающие ловить сетью, должны будут зарегистрировать снасти в спецреестре. Вводятся суточные нормы отлова для рыбаков-любителей. Работа платных рыболовных баз будет принудительно прекращена, новые договоры будут заключаться по новым правилам. Эксперты призывают документ доработать: они считают, что он может разрушить индустрию рыболовного туризма.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Законодательное регулирование рыбалки, напомним, обсуждается последние семь лет. В 2010 году были приняты поправки к закону «О рыболовстве», разрешившие частным рыболовным базам (пользователям рыбопромысловых участков) брать деньги за любительскую рыбалку. После этого по всей стране прошли протестные митинги рыбаков-любителей.

В конфликт вмешались президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, был введен мораторий на расширение числа рыболовных баз до принятия спецзакона. В 2012 году правительство внесло в Госдуму законопроект «О любительском рыболовстве», в 2013 году документ был принят в первом чтении и с тех пор дорабатывался. Версия ко второму чтению опубликована на сайте Госдумы.

На объектах общего пользования рыбалка осуществляется «свободно и бесплатно», сказано в документе. На землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых территорий любительская рыбалка может быть запрещена. Нельзя будет ловить рыбу на прудах, образованных «водоподпорными сооружениями на водотоках», обводненных карьерах, на водных объектах, используемых в составе мелиоративных систем, а также на водных объектах, используемых для товарного рыболовства.

Вводятся термины «любительское рыболовство» (в целях удовлетворения «личных потребностей»), «именное разрешение рыболова» (документ, разрешающий гражданину отлов особо ценных пород рыбы), а также суточная норма добычи рыбы.

Вводится запрет на рыбалку с помощью взрывов и электротока, на рыбалку с помощью сетей (за исключением районов Севера, Сибири, Дальнего Востока, где могут вводиться периоды для отлова рыбы сетью, но каждая сеть при этом маркируется, ставится на учет и закрепляется за конкретным владельцем). Также вводится запрет на подводную охоту в местах массового отдыха граждан с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.

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Отдельные положения документа касаются рыбопромысловых участков. Договоры с юрлицами, которые арендуют эти участки, будут действовать до 28 февраля 2018 года в случае принятия закона. Правительство определит районы на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где договоры будут действовать до окончания срока действия. Порядок переоформления новых договоров будет установлен отдельным документом. Сам закон начнет действовать с 1 марта 2018 года.

Эксперты оценили законопроект по-разному. Главный редактор журнала «Рыбак рыбака» Алексей Цессарский пояснил «Ъ», что именное разрешение рыбака изначально задумывалось для отлова особо ценных пород рыбы, например, лосося.

«Но формально эти породы никак не ограничены, поэтому теоретически особо ценной рыбой могут признать какого-нибудь судака на Средней Волге и собирать со всех деньги за его отлов», — пояснил он. Что касается суточной нормы, то, говорит господин Цессарский, она существовала еще в советские времена.

«Бывает, что люди приезжают на Рыбинское водохранилище, привозят морозильники и вывозят оттуда рыбу в огромном количестве, формально ничего не нарушая, — пояснил он.— При этом по масштабам хищения ресурсов это является браконьерством».

Но технически непонятно, каким образом норму добычи можно установить для конкретного водоема, отмечает Алексей Цессарский.

«В идеале нужно проводить специальное исследование, оценивать популяцию рыбы, считать количество рыбаков, определять предельно допустимую величину изъятия, этого делать никто не будет», — говорит он.

Глава Федерации рыболовного спорта, экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний законопроект раскритиковал. «Речь идет фактически об исчезновении рыбопромысловых участков, без них никакого спорта и никаких новых баз у нас не будет, — говорит он.— Они росчерком пера хотят уничтожить рыболовный туризм». Отметим, что еще в 2015 году Астраханская туристическая лига направляла письмо Владимиру Путину с просьбой исключить поправку про рыбопромысловые участки из законопроекта (изначально это было идеей Минсельхоза). Директор лиги Наталья Рябинина полагает, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с деятельностью турфирм, которые специализируются на рыболовном туризме.

«У нас в регионе более 200 организаций предоставляют такие услуги, и все они из поля зрения законопроекта пока выпадают», — объяснила она «Ъ». Кроме того, считает Андрей Крайний, нужно закрепить в законопроекте возможность продавать рыбу, пойманную любителем (по аналогии с охотниками, которые могут продавать добычу). «Сегодня в Приморье у людей работы нет, а при продаже рыбы они оказываются вне закона, — говорит он.— Давайте выведем их в правовое поле — они себя займут, рабочие места появятся».

Иван Буранов

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