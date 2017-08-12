В Башкирии назвали средний размер пенсии

Источник: Башинформ

По данным статистиков, средняя пенсия в регионе составляет почти 12 309 рублей. При этом размер пенсий тех, кто получает страховые пенсии 12 607 рублей.

Размер пенсий тех, кто получает их по государственному пенсионному обеспечению, составляет 9048,5 рубля.

Сейчас в республике насчитывается свыше 1,168 млн пенсионеров. Из них более 1,07 млн человек получают страховые пенсии.