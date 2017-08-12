Жатва перешла экватор
Жатва перешла экватор: по состоянию на вчерашний день зерновые и зернобобовые культуры были убраны с 1.108,7 тысячи гектаров. Это более 51 процента от общей площади.
Жатва перешла экватор: по состоянию на вчерашний день зерновые и зернобобовые культуры были убраны с 1.108,7 тысячи гектаров. Это более 51 процента от общей площади.
Вслед за Брестской областью свой первый миллион тонн зерна вчера намолотила Минщина.
Если не подведет погода, задачу убрать поля к 20 августа выполнят все регионы. За исключением Витебской области, которая
В отдельных хозяйствах влажность зерна остается все еще высокой, но к 25 августа поля должны опустеть и в северном регионе.