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09:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Жатва перешла экватор

Жатва перешла экватор: по состоянию на вчерашний день зерновые и зернобобовые культуры были убраны с 1.108,7 тысячи гектаров. Это более 51 процента от общей площади.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вслед за Брестской областью свой первый миллион тонн зерна вчера намолотила Минщина.

Если не подведет погода, задачу убрать поля к 20 августа выполнят все регионы. За исключением Витебской области, которая из-за более позднего созревания зерновых включилась в уборку последней.

В отдельных хозяйствах влажность зерна остается все еще высокой, но к 25 августа поля должны опустеть и в северном регионе.

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