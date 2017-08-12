В Еловском районе запущен новый газопровод

В построенном межпоселковом газопроводе предусмотрены крановые узлы для подключения населенных пунктов Барановка, Сосновка, Калиновка — всего порядка 700 домовладений. Важно, газопровод будет доходить до фасада дома, а не до границы участка. При этом для ряда категорий граждан на подключение будут предусмотрены субсидии от 23 до 40 тысяч рублей. Отметим, что Дуброво — второй населенный пункт, газифицированный в этом месяце в Пермском крае. В начале августа голубое топливо провели к домам жителей деревни Тишкова Осинского района.



Одной из главных проблем газификации села врио губернатора Пермского края Максим Решетников назвал высокую стоимость подключения и установки нужного оборудования. Для ее решения врио губернатора на заседании правительства поручил краевому министерству социального развития разработать предложения о возмещении расходов на газификацию жилых помещений незащищенным категориям граждан. Сегодня эти категории граждан определены. Это пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие семьи с детьми, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, те, кто в силу объективных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно оплатить данную услугу. Всего порядка 1 300 человек.



К 2021 году в Пермском крае запланировано газифицировать до 17 тысяч домов, обеспечить газом порядка 75 тысяч человек. Кроме того, будет обеспечено газом до 212 социальных объектов, 138 котельных и 83 промышленных объектов.

