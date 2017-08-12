Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за путевки в Турцию

Источник: РИА Новости

Накануне Роспотребнадозор сообщил, что более 500 россиян, отдыхавших в Турции, пожаловались на ухудшение здоровья, а Ростуризм отмечает многочисленные обращения по поводу отказа от путевок на фоне распространения на турецких курортах вируса Коксаки. Оба ведомства также признали небезопасными для туристов условия в районе Антальи.

Читайте также В Турции более 500 россиян пожаловались на ухудшение самочувствия

Как заявляет Ростуризм, в такой ситуации турист имеет право на расторжение договора о поездке или его изменение (в том числе сроков или направления). Для этого необходимо обратиться к туроператору или турагенту.

Если турист решит расторгнуть договор до начала путешествия, то ему вернуть полную стоимость путевки, а если поездка уже началась — то часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.

При этом в Ростуризме обращают внимание, что если туроператор откажется возвращать деньги, то турист имеет право обратиться в суд, который взыщет с туроператора штраф.