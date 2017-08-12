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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за путевки в Турцию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм рассказал о том, как вести себя российским туристам, которые хотят вернуть деньги за оплаченные туры в Турцию или перенести сроки поездки, рекомендации размещены на сайте ведомства в субботу.

Источник: РИА Новости

Накануне Роспотребнадозор сообщил, что более 500 россиян, отдыхавших в Турции, пожаловались на ухудшение здоровья, а Ростуризм отмечает многочисленные обращения по поводу отказа от путевок на фоне распространения на турецких курортах вируса Коксаки. Оба ведомства также признали небезопасными для туристов условия в районе Антальи.

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Как заявляет Ростуризм, в такой ситуации турист имеет право на расторжение договора о поездке или его изменение (в том числе сроков или направления). Для этого необходимо обратиться к туроператору или турагенту.

Если турист решит расторгнуть договор до начала путешествия, то ему вернуть полную стоимость путевки, а если поездка уже началась — то часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости неоказанных услуг.

При этом в Ростуризме обращают внимание, что если туроператор откажется возвращать деньги, то турист имеет право обратиться в суд, который взыщет с туроператора штраф.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что урегулирование подобных вопросов между туроператорами и туристами в досудебном порядке не только будет станет для туроператоров проявлением социальной ответственности, но и позволит им найти решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Дмитрий Голубев
Вранье. Нет никаких многочисленных отказов. Крым сезон провалил, вот и очкуют.
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