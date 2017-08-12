Энергию из отходов будут вырабатывать в Астане

Источник: Kazinform

Об этом стало известно сегодня в ходе встречи акимов Астаны и Алматинской области, вице-министра энергетики с руководством ТОО «Оператор РОП», Ассоциации экологических организаций Казахстана на территории ЭКСПО-2017.

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Одним из ключевых вопросов обсуждений стало ведение информационной системы отслеживания движения транспортных средств, осуществляющих вывоз ТБО.

«Я думаю, что ЭКСПО и задумывалось для того, чтобы внедрять передовые технологии в развитие городов. Глава государства уделяет большое внимание как вопросам экологии, так и безопасного и эффективного обращения с отходами, и в целом экологического благополучия нашей страны и применения зеленых технологий. Поэтому сейчас акиматом города разработана программа, которая предусматривает модернизацию системы управления отходами в городе Астана — от сбора мусора до переработки на основе инновационных технологий по переработке отходов с последующей выработкой зеленой энергии», — отметил аким столицы Асет Исекешев.

Он также подчеркнул, что на сегодня системы управления отходами в мире очень быстро развиваются.

«Программа, которую мы приняли в Астане, включает полный цикл — сбор, транспортировку, переработку, захоронение отходов на полигоне. Территория города поделена на 24 участка, на которых размещены более 10 тыс. контейнеров. В вывозе ТБО ежедневно задействовано более 70 единиц спецтехники, вывозится более тысячу тонн отходов», — сообщил Асет Исекешев.

Градоначальник добавил, что программа будет реализована в два этапа. Первый этап предусматривает модернизацию существующих мусороперерабатывающих комплексов путем внедрения дополнительных технологий уже в 2017 году.

Второй этап подразумевает увеличение глубины переработки до 75% к 2019 году — путем сбраживания органических отходов и переработки свалочного газа.