Энергию из отходов будут вырабатывать в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане и Алматинской области запускаются пилотные проекты по управлению твердыми бытовыми отходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане и Алматинской области запускаются пилотные проекты по управлению твердыми бытовыми отходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом стало известно сегодня в ходе встречи акимов Астаны и Алматинской области,
Одним из ключевых вопросов обсуждений стало ведение информационной системы отслеживания движения транспортных средств, осуществляющих вывоз ТБО.
«Я думаю, что ЭКСПО и задумывалось для того, чтобы внедрять передовые технологии в развитие городов. Глава государства уделяет большое внимание как вопросам экологии, так и безопасного и эффективного обращения с отходами, и в целом экологического благополучия нашей страны и применения зеленых технологий. Поэтому сейчас акиматом города разработана программа, которая предусматривает модернизацию системы управления отходами в городе Астана — от сбора мусора до переработки на основе инновационных технологий по переработке отходов с последующей выработкой зеленой энергии», — отметил аким столицы Асет Исекешев.
Он также подчеркнул, что на сегодня системы управления отходами в мире очень быстро развиваются.
«Программа, которую мы приняли в Астане, включает полный цикл — сбор, транспортировку, переработку, захоронение отходов на полигоне. Территория города поделена на 24 участка, на которых размещены более 10 тыс. контейнеров. В вывозе ТБО ежедневно задействовано более 70 единиц спецтехники, вывозится более тысячу тонн отходов», — сообщил Асет Исекешев.
Градоначальник добавил, что программа будет реализована в два этапа. Первый этап предусматривает модернизацию существующих мусороперерабатывающих комплексов путем внедрения дополнительных технологий уже в 2017 году.
Второй этап подразумевает увеличение глубины переработки до 75% к 2019 году — путем сбраживания органических отходов и переработки свалочного газа.
Оставшиеся 25% отходов будут захоронены на полигоне. В свою очередь, глава Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул важность решения данного вопроса для возглавляемого им региона.