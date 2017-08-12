Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Трамп: «Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация»
Когда начнется массовое переселение москвичей
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8Тень Земли
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:30 (мск), источник: Kazinform

Энергию из отходов будут вырабатывать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане и Алматинской области запускаются пилотные проекты по управлению твердыми бытовыми отходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Об этом стало известно сегодня в ходе встречи акимов Астаны и Алматинской области, вице-министра энергетики с руководством ТОО «Оператор РОП», Ассоциации экологических организаций Казахстана на территории ЭКСПО-2017.

Читайте также
К личным данным казахстанцев откроют доступ третьим лицам

Одним из ключевых вопросов обсуждений стало ведение информационной системы отслеживания движения транспортных средств, осуществляющих вывоз ТБО.

«Я думаю, что ЭКСПО и задумывалось для того, чтобы внедрять передовые технологии в развитие городов. Глава государства уделяет большое внимание как вопросам экологии, так и безопасного и эффективного обращения с отходами, и в целом экологического благополучия нашей страны и применения зеленых технологий. Поэтому сейчас акиматом города разработана программа, которая предусматривает модернизацию системы управления отходами в городе Астана — от сбора мусора до переработки на основе инновационных технологий по переработке отходов с последующей выработкой зеленой энергии», — отметил аким столицы Асет Исекешев.

Он также подчеркнул, что на сегодня системы управления отходами в мире очень быстро развиваются.

«Программа, которую мы приняли в Астане, включает полный цикл — сбор, транспортировку, переработку, захоронение отходов на полигоне. Территория города поделена на 24 участка, на которых размещены более 10 тыс. контейнеров. В вывозе ТБО ежедневно задействовано более 70 единиц спецтехники, вывозится более тысячу тонн отходов», — сообщил Асет Исекешев.

Градоначальник добавил, что программа будет реализована в два этапа. Первый этап предусматривает модернизацию существующих мусороперерабатывающих комплексов путем внедрения дополнительных технологий уже в 2017 году.

Второй этап подразумевает увеличение глубины переработки до 75% к 2019 году — путем сбраживания органических отходов и переработки свалочного газа.

Оставшиеся 25% отходов будут захоронены на полигоне. В свою очередь, глава Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул важность решения данного вопроса для возглавляемого им региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
В России создадут тяжелый беспилотник с двигателем от Су-57
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь