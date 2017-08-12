В Омске первым чумным свиньям поставили неверный диагноз
О серьезной ошибки Россельхознадзор объявил только вчера.
О серьезной ошибки Россельхознадзор объявил только вчера.
На территории Омской области проводится расследование Россельхознадзора совместно со следствием и правоохранительными органами. Они выясняют, как вирус попал и распространился в нашем регионе.
Как сообщает
Управление Россельхознадзора по Омской области:
— Например, в случае возникновения очага АЧС в ЛПХ Фиксель В. А. (Саргатский район) и в ЛПХ Зобиной Н. А. (Омский район) государственной ветеринарной службой был установлен предварительный диагноз «пастереллез», лечение от которого проводилось несколько дней, и только после гибели свиней была проведена лабораторная диагностика и поставлен диагноз африканская чума свиней.
Напомним на сегодняшний день в Омской области зафиксирован 21 очаг заражения в восьми районах. Уничтожено около 9 800 голов. Пострадавшим фермерам планируют продавать по льготной цене бычков, телок и индюшек.