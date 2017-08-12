В Омске первым чумным свиньям поставили неверный диагноз

На территории Омской области проводится расследование Россельхознадзора совместно со следствием и правоохранительными органами. Они выясняют, как вирус попал и распространился в нашем регионе.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ходе этой проверки установлено — первым чумным свиньям поставили неверный диагноз.

Управление Россельхознадзора по Омской области:

— Например, в случае возникновения очага АЧС в ЛПХ Фиксель В. А. (Саргатский район) и в ЛПХ Зобиной Н. А. (Омский район) государственной ветеринарной службой был установлен предварительный диагноз «пастереллез», лечение от которого проводилось несколько дней, и только после гибели свиней была проведена лабораторная диагностика и поставлен диагноз африканская чума свиней.