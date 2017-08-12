Застройщиков столичного ЖК лишили лицензии

Источник: Tengrinews

Отмечается, что по вине недобросовестных застройщиков пострадали инвесторы в столице. В частности, строительные компании, заведомо зная о незаконности своих действий, возвели паркинги и продали инвесторам. Обманутые дольщики обратились за помощью в столичный акимат.

«Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны проведена внеплановая проверка на объекте «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Магистральный» (третья очередь), расположенном по адресу: Астана, проспект Б. Момышулы, застройщиком которого являются ТОО «Атлант инжиниринг» и ТОО «Компания «Сарыарка-Курылыс». В ходе проведения инспектирования установлено, что в паркинге на первом этаже вместо парковочных мест для автомобилей установлены устройства ограждающих конструкций с разделением в помещения, что является нарушением законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. По мнению специалистов, это прямое отклонение от утвержденного эскизного проекта и рабочего проекта, прошедшего государственную экспертизу», — говорится в информации.

Как отметили в акимате, на основании выявленных фактов строительным инспектором было выдано предписание с требованиями приведения объекта в соответствие проекту.

«Однако требования госоргана были проигнорированы застройщиком. В настоящее время постановление специализированного межрайонного административного суда от 21 октября 2016 года о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 462 (неисполнение требований предписания) Кодекса РК “Об административных правонарушениях” вступило в законную силу. По данному факту застройщик лишен лицензии на производство строительно-монтажных работ», — сообщили в акимате.