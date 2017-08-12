Застройщиков столичного ЖК лишили лицензии
Столичным акиматом пресечена незаконная деятельность застройщиков ЖК «Магистральный», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Столичным акиматом пресечена незаконная деятельность застройщиков ЖК «Магистральный», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Отмечается, что по вине недобросовестных застройщиков пострадали инвесторы в столице. В частности, строительные компании, заведомо зная о незаконности своих действий, возвели паркинги и продали инвесторам. Обманутые дольщики обратились за помощью в столичный акимат.
«Управлением государственного
Как отметили в акимате, на основании выявленных фактов строительным инспектором было выдано предписание с требованиями приведения объекта в соответствие проекту.
«Однако требования госоргана были проигнорированы застройщиком. В настоящее время постановление специализированного межрайонного административного суда от 21 октября 2016 года о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 462 (неисполнение требований предписания) Кодекса РК “Об административных правонарушениях” вступило в законную силу. По данному факту застройщик лишен лицензии на производство
В целях исполнения предписания столичным Управлением ГАСК был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с требованием демонтажа незаконно возведенных конструкций, который был удовлетворен в полном объеме. Отметим, застройщику было отказано в согласовании изменений в проектную документацию в части паркинга. Однако вопреки запретам компания допустила правонарушения. Как напомнили в столичном акимате, проблемы долевого строительства находятся на особом контроле акимата города Астаны. В целях пресечения противоправных действий недобросовестных застройщиков, работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем, к сведению граждан города, столичный акимат сообщает о выдаче разрешений в сфере долевого участия в жилищном строительстве нескольким строительным компаниям. На сегодняшний день ряд компаний имеют право на привлечение денег дольщиков при организации долевого жилищного строительства способом участия в проекте банка второго уровня или после возведения каркаса жилого дома (жилого здания) согласно постановлению акимата города Астаны от 21 июня 2017 года.