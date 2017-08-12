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16:18 (мск), источник: Tengrinews

Застройщиков столичного ЖК лишили лицензии

Столичным акиматом пресечена незаконная деятельность застройщиков ЖК «Магистральный», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что по вине недобросовестных застройщиков пострадали инвесторы в столице. В частности, строительные компании, заведомо зная о незаконности своих действий, возвели паркинги и продали инвесторам. Обманутые дольщики обратились за помощью в столичный акимат.

«Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны проведена внеплановая проверка на объекте «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Магистральный» (третья очередь), расположенном по адресу: Астана, проспект Б. Момышулы, застройщиком которого являются ТОО «Атлант инжиниринг» и ТОО «Компания «Сарыарка-Курылыс». В ходе проведения инспектирования установлено, что в паркинге на первом этаже вместо парковочных мест для автомобилей установлены устройства ограждающих конструкций с разделением в помещения, что является нарушением законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. По мнению специалистов, это прямое отклонение от утвержденного эскизного проекта и рабочего проекта, прошедшего государственную экспертизу», — говорится в информации.

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Как отметили в акимате, на основании выявленных фактов строительным инспектором было выдано предписание с требованиями приведения объекта в соответствие проекту.

«Однако требования госоргана были проигнорированы застройщиком. В настоящее время постановление специализированного межрайонного административного суда от 21 октября 2016 года о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 462 (неисполнение требований предписания) Кодекса РК “Об административных правонарушениях” вступило в законную силу. По данному факту застройщик лишен лицензии на производство строительно-монтажных работ», — сообщили в акимате.

В целях исполнения предписания столичным Управлением ГАСК был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с требованием демонтажа незаконно возведенных конструкций, который был удовлетворен в полном объеме. Отметим, застройщику было отказано в согласовании изменений в проектную документацию в части паркинга. Однако вопреки запретам компания допустила правонарушения. Как напомнили в столичном акимате, проблемы долевого строительства находятся на особом контроле акимата города Астаны. В целях пресечения противоправных действий недобросовестных застройщиков, работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем, к сведению граждан города, столичный акимат сообщает о выдаче разрешений в сфере долевого участия в жилищном строительстве нескольким строительным компаниям. На сегодняшний день ряд компаний имеют право на привлечение денег дольщиков при организации долевого жилищного строительства способом участия в проекте банка второго уровня или после возведения каркаса жилого дома (жилого здания) согласно постановлению акимата города Астаны от 21 июня 2017 года.

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