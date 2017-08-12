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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Команде Малахова подписали заявления об увольнении, сообщил источник

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Команда программы «Пусть говорят» покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет, сообщил РИА Новости информированный источник. Об уходе команды сообщила и продюсер программ «Пусть говорят» и «Сегодня вечером» Наталия Галькович.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Версии были разные — кто-то предполагал, что Малахов уходит с Первого канала на ВГТРК, другие писали об уходе журналиста в «декретный отпуск», при этом часто упоминалось, что главной причиной стал конфликт известного телеведущего с новым продюсером канала.

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Сам ведущий хранит молчание, а представители телеканалов ничего не комментируют, ссылаясь на летний отпускной сезон.

«Команде “Пусть говорят” заявления об увольнении подписаны», — сказал РИА Новости информированный источник.

Что касается заявления самого Малахова, то, по словам собеседника агентства, ясности пока нет. «Скорее всего, заявление еще не подписано», — отметил он.

В свою очередь Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором команда программы с картонным Андреем Малаховым и своими вещами покидает «Останкино». «Подайте безработным», — говорит Галькович, обращаясь к ведущей Первого канала Елене Малышевой. «Я пошла, Лен, мы пошли… все, мы уходим», — добавляет продюсер.

Галькович также пишет, что уже нашла работу. «Ура! Я нашла работу», — заявила она.

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Ранее в СМИ начали появляться имена претендентов на место ведущего «Пусть говорят» в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев сказал РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому «его мало» в новостях Первого канала, могут смотреть также программу «Время» в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Сам же Малахов спустя несколько дней после появления слухов о его уходе опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле «профессия» было написано «блогер», чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
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Будет прекрасно, если эта мерзкая пед еpaчka закроется с концами.
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