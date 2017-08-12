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22:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Завод по производству семян сои построят в Динском районе

Строительство первой очереди будет идти в 2017—2019 годах. Объем инвестиций составит 170−190 миллионов рублей.

Мощность предприятия позволит производить 15−30 тысяч тонн семян в год.

Трехстороннее соглашение о реализации проекта было подписано в августе между заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Коробкой, главой Динского района Сергеем Жиленко и президентом ООО «Компания «СОКО» Олегом Шириняном, сообщает пресс-служба администрации региона.

В ближайшие годы власти края планируют довести долю отечественных семян в посевах всех культур минимум до 70%. Гибридами российской селекции кукурузы сейчас занято 35% от общей площади сева, подсолнечника — 32%, овощных культур — 18%, сои — 91%.

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