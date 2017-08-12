Новый канализационный коллектор ввели в эксплуатацию в Сочи
Его проложили по улице Целинной. Чтобы проложить трубу, строителям пришлось делать технический прокол под уже существующими зданиями.
Его проложили по улице Целинной. Чтобы проложить трубу, строителям пришлось делать технический прокол под уже существующими зданиями.
К домам жители подводили трубы самостоятельно. Технические условия выполнены, договоры с Водоканалом подготовлены, уже начались подключения.
Но работа по канализованию Целинной еще не завершена: она продолжится на другом склоне улицы.
Сейчас в работе улицы Пластунская, улица Абовяна, сообщает
Мэр города Анатолий Пахомов встречался с местными жителями в мае этого года. Люди попросили его помочь в проведении центрального канализационного коллектора. В течение трех месяцев проект был реализован при участии одного из застройщиков города.
Напомним, в Сочи ведется борьба с незаконными канализационными сбросами. В каждом районе курорта работает специальная группа из чиновников, коммунальщиков и полицейских. Как правило, нарушителей отключают от водоснабжения и составляют протоколы.