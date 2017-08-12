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22:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый канализационный коллектор ввели в эксплуатацию в Сочи

Его проложили по улице Целинной. Чтобы проложить трубу, строителям пришлось делать технический прокол под уже существующими зданиями.

К домам жители подводили трубы самостоятельно. Технические условия выполнены, договоры с Водоканалом подготовлены, уже начались подключения.

Но работа по канализованию Целинной еще не завершена: она продолжится на другом склоне улицы.

Сейчас в работе улицы Пластунская, улица Абовяна, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Мэр города Анатолий Пахомов встречался с местными жителями в мае этого года. Люди попросили его помочь в проведении центрального канализационного коллектора. В течение трех месяцев проект был реализован при участии одного из застройщиков города.

Напомним, в Сочи ведется борьба с незаконными канализационными сбросами. В каждом районе курорта работает специальная группа из чиновников, коммунальщиков и полицейских. Как правило, нарушителей отключают от водоснабжения и составляют протоколы.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
LEV ZHAVORONKOV
В Центральном Сочи еще что то делается, по остальному побережью Большого Сочи ничего. Когда же, наконец, г-н Пахомов начнет работать в этом направлении?...
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