Новый канализационный коллектор ввели в эксплуатацию в Сочи

К домам жители подводили трубы самостоятельно. Технические условия выполнены, договоры с Водоканалом подготовлены, уже начались подключения.

Но работа по канализованию Целинной еще не завершена: она продолжится на другом склоне улицы.

Сейчас в работе улицы Пластунская, улица Абовяна, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Мэр города Анатолий Пахомов встречался с местными жителями в мае этого года. Люди попросили его помочь в проведении центрального канализационного коллектора. В течение трех месяцев проект был реализован при участии одного из застройщиков города.