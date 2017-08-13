В Приморье компания заплатит миллион за незаконные услуги

Установлено, что представители указанной фирмы с декабря 2015-го по февраль 2016 года через посредника передали 300 тысяч рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров, поступающих в адрес компании.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «ЭКСПОРТДВ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.

Отметим, что взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности.

Напомним, что бывший заместитель главы администрации города Советская Гавань, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. За свои услуги он потребовал 1 миллион 366 тысяч рублей.