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09:55 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье компания заплатит миллион за незаконные услуги

В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры ООО «ЭКСПОРТДВ» оштрафовано на 1 миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Установлено, что представители указанной фирмы с декабря 2015-го по февраль 2016 года через посредника передали 300 тысяч рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров, поступающих в адрес компании.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО «ЭКСПОРТДВ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.

Отметим, что взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности.

Напомним, что бывший заместитель главы администрации города Советская Гавань, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. За свои услуги он потребовал 1 миллион 366 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова.

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