Суд на 60 суток приостановил работу турбазы на Байкале из-за массового отравления туристов
Грубые нарушения СанПиН выявили при проведении эпидемиологического расследования.
Грубые нарушения СанПиН выявили при проведении эпидемиологического расследования.
Кабанский районный суд Бурятии на 60 суток приостановил деятельность туристического комплекса компании «Дали-БайкалТур», где 2 августа отравились 77 человек, в том числе дети из Иркутской области. При проведении эпидемиологического расследования в деятельности турбазы обнаружили грубые нарушения
Напомним, массовое заражение норовирусной инфекцией произошло 2 августа в туркомплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово Кабанского района Бурятии. Там отдыхали 290 человек, из которых почти 200 — дети, участники танцевального фестиваля, который проводила организация Baikal Dance Camp. В результате происшествия в больницу были доставлены 62 ребенка и 10 взрослых. Пять человек отказались от госпитализации. Среди пострадавших есть жители Иркутской области.
Следственный отдел по Кабанскому району СУ СКР по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту массового отравления туристов на турбазе «Дали-Байкалтур».
Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку организации танцевального фестиваля с отравившимися детьми на Байкале.