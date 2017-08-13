Суд на 60 суток приостановил работу турбазы на Байкале из-за массового отравления туристов

Источник: IrkutskMedia.ru

Кабанский районный суд Бурятии на 60 суток приостановил деятельность туристического комплекса компании «Дали-БайкалТур», где 2 августа отравились 77 человек, в том числе дети из Иркутской области. При проведении эпидемиологического расследования в деятельности турбазы обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд посчитал, что выявленные нарушения СанПиН создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних детей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора.

Напомним, массовое заражение норовирусной инфекцией произошло 2 августа в туркомплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово Кабанского района Бурятии. Там отдыхали 290 человек, из которых почти 200 — дети, участники танцевального фестиваля, который проводила организация Baikal Dance Camp. В результате происшествия в больницу были доставлены 62 ребенка и 10 взрослых. Пять человек отказались от госпитализации. Среди пострадавших есть жители Иркутской области.

Следственный отдел по Кабанскому району СУ СКР по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту массового отравления туристов на турбазе «Дали-Байкалтур».