Биткоин обновил исторические рекорды, превысив 4 тысячи долларов

Источник: Tengrinews

Bitcoin (BTC) за последние 24 часа подорожал на 10,52 процента — до 4020,22 тысячи долларов. Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34 процента, а стоимость криптовалюты составила 299,36 долларов.

Напомним, биткоин первого августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.

Первое место занимает Bitcoin (BTC), его капитализация оценивается в 66,348 миллиарда долларов.

На втором — Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 299,23 доллара за единицу.

На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,3 миллиарда долларов, а стоимость — 0,17 доллара за штуку.

В мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.