Граница с Литвой стоит: более 600 фур не могут попасть в Евросоюз

Источник: Sputnik.by

Проблемы на границе в Литвой возникли 11 августа: литовские пограничники проинформировали о сбое программного обеспечения в ПП «Мядининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас». Сообщалось, что неполадки должны быть устранены до 17 августа.

Согласно данным Государственного пограничного комитета Беларуси на 08:00 13 августа, 646 большегрузов ожидают выезда в ЕС:

«Котловка» — 140 «Каменный Лог» — 280 «Бенякони» — 129 «Привалка» — 97.

На латвийском направлении также наблюдаются небольшие трудности с пересечение границы: «Григоровщина» — 30, «Урбаны» — 90.

Вместе с на белорусско-польской границе все чисто.