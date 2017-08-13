Национальный день Беларуси пройдет сегодня на «ЭКСПО-2017» в Астане
13 августа, Астана /Корр. БЕЛТА/. Национальный день Беларуси пройдет сегодня на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.
13 августа, Астана /Корр. БЕЛТА/. Национальный день Беларуси пройдет сегодня на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.
В официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси на «ЭКСПО-2017» примет участие
Выставка «ЭКСПО-2017» проводится под лозунгом «Энергия будущего» и освещает одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, — альтернативные источники энергии. В ней принимают участие более 110 государств. Выставка завершит свою работу 10 сентября.
Ключевым и основным павильоном «ЭКСПО-2017» стало здание сферической формы под названием «Нур Алем», тематическая концепция которого представлена как «Музей энергии будущего». На семи этажах демонстрируются основные виды энергии: энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия, а на восьмом этаже размещена экспозиция «Астана — город будущего 2050».
Беларусь на международной выставке представлена национальным павильоном, посетители которого могут в интерактивной форме узнать о новейших белорусских