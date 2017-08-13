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09:21 (мск), источник: БЕЛТА

Национальный день Беларуси пройдет сегодня на «ЭКСПО-2017» в Астане

13 августа, Астана /Корр. БЕЛТА/. Национальный день Беларуси пройдет сегодня на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

В официальной церемонии открытия Национального дня Беларуси на «ЭКСПО-2017» примет участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Кроме того, сегодня состоится официальное открытие выставки белорусских производителей Made in Belarus. Astana и белорусско-казахстанского бизнес-форума.

Выставка «ЭКСПО-2017» проводится под лозунгом «Энергия будущего» и освещает одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, — альтернативные источники энергии. В ней принимают участие более 110 государств. Выставка завершит свою работу 10 сентября.

Ключевым и основным павильоном «ЭКСПО-2017» стало здание сферической формы под названием «Нур Алем», тематическая концепция которого представлена как «Музей энергии будущего». На семи этажах демонстрируются основные виды энергии: энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия, а на восьмом этаже размещена экспозиция «Астана — город будущего 2050».

Беларусь на международной выставке представлена национальным павильоном, посетители которого могут в интерактивной форме узнать о новейших белорусских научно-технических разработках, перспективных инвестиционных проектах. Составной частью национальной экспозиции стала выставка современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», где представлены работы художников из 25 стран мира. Это говорит о том внимании, которое белорусская сторона уделяет интеграционным процессам на всем евразийском пространстве.

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