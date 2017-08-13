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09:23 (мск), источник: Nur.kz

Тулешов может получить назад свои роскошные автомобили

Стартовая цена конфискованных у Тохтара Тулешова автомобилей будет понижена до 50% из-за отсутствия заявок на участие в первом аукционе, передает BNews.kz.

Источник: Nur.kz

После того, как в ноябре минувшего года суд Астаны огласил приговор в отношении «пивного короля», все его имущество было конфисковано в доход государства. 22 машины, были включены в базу данных по учету и реализации имущества, обращенного в собственность государства.

В июне автомобили прошли оценку Экспертно-консультационного оценочного предприятия. Электронные торги должны были состояться на сайте gosreestr.kz. Желающие, на выбор, могли приобрести пять автомобилей.

Самым дорогим оказался автомобиль представительского класса Rolls-Royce Phantom 2005 года выпуска, стартовая цена которого превысила 40 млн тенге. Самым бюджетным — желтый Mitsubishi GT 1992 года, оцененный в 1 млн 83 тыс тенге.

«Порядок таков, что вначале мы должны предложить это имущество государственным организациям, нуждающимся в таких транспортных средствах.

Они получают его безвозмездно, таким образом, экономятся бюджетные средства, которые могли бы быть потрачены на приобретение такого имущества. В данном случае, из 22 автомобилей, принадлежавших гражданину Тулешову, шесть были переданы на баланс юридических организаций. Их общая стоимость 56 млн 441 тысяча тенге.

На пять автомобилей заявок не было, поэтому по прошествии 15 дней, мы выставили их на торги, которые должны были пройти по английскому методу на повышение цены, — информирует руководитель отдела по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям Южно-Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации Галым Касымбеков.

В связи с тем, что первый аукцион был признан несостоявшимся, стартовая цена всех выставленных на продажу автомобилей будет понижена до 50%.

Следующие торги, на которых, к примеру, белый Bentley Continental, принадлежавший дочери «пивного короля» Севиль Тулешовой можно будет купить уже не за 13, а за 6,5 млн тенге, состоится в ближайшие пару недель. Если и тогда желающих не найдется, специальная комиссия снизит стоимость имущества еще на 50%.

«Если и в третий раз торги не состоятся, в последующем данное имущество выставляется на торги со стоимостью до 1 тенге. Участвовать в них может любой дееспособный гражданин РК», — добавляет Галым Касымбеков.

Это право распространяется и на семью Тулешовых и даже на самого «пивного короля», находящегося в данный момент под стражей.

«Если судом не будут ограничены его действия, закон этого не запрещает. Помимо этих пяти автомобилей, 8 августа мы выставили на торги еще девять машин, конфискованных у Тохтара Тулешова. Кроме того, четыре автомобиля по-прежнему находятся в розыске», — резюмирует специалист.

Что касается конфискованных особняков, квартир и земельных участков олигарха, то их дальнейшей судьбой займется отдел экономики Шымкента. Как и автомобили, после оценки они могут быть либо переданы на баланс бюджетных организаций, либо проданы с молотка.

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