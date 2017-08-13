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11:11 (мск), источник: Ежедневник.by

Кобяков откроет белорусскую выставку в Казахстане

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщается на сайте правительства, 13 августа у него запланирована встреча с премьер-министром Республики Казахстан Бактыжаном Сагинтаевым, во время которой будут обсуждены актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объединений. Также главы правительств Беларуси и Казахстана примут участие в открытии выставки «MadeinBelarus. Astana» и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.

В этот же день Андрей Кобяков примет участие в официальной церемонии открытия Национального дня Республики Беларусь в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

На следующий день, 14 августа, премьер-министр Республики Беларусь примет участие в заседании Евразийского межправительственного состава. На повестке дня находятся 13 вопросов. На рассмотрение премьер-министров будет представлен доклад о ходе работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС. Детально будет рассмотрен ход работы над проектом Соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза. Также главы правительств обсудят проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов интеграционного объединения. В центре внимания будет формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и иные темы, представляющие взаимный интерес.

Также запланировано совместное посещение премьер-министрами стран-участниц ЕМС павильонов государств-членов ЕАЭС на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

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