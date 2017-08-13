Кобяков откроет белорусскую выставку в Казахстане

Как сообщается на сайте правительства, 13 августа у него запланирована встреча с премьер-министром Республики Казахстан Бактыжаном Сагинтаевым, во время которой будут обсуждены актуальные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и в рамках интеграционных объединений. Также главы правительств Беларуси и Казахстана примут участие в открытии выставки «MadeinBelarus. Astana» и работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.



В этот же день Андрей Кобяков примет участие в официальной церемонии открытия Национального дня Республики Беларусь в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».